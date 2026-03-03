Brocante et marché artisanal Crèvecœur-le-Grand

Brocante et marché artisanal

38 Rue du Presbytère Crèvecœur-le-Grand Oise

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

2026-04-26

L’Amicale des Petits Bourgeons organise une brocante et un marché artisanal à Crèvecœur-le-Grand, l’occasion de chiner, découvrir des créations et profiter d’un moment convivial.

Particuliers et professionnels sont invités à exposer. Les tarifs sont fixés à 2,50 € le mètre pour les particuliers et 5 € le mètre pour les professionnels. Une buvette sera proposée sur place.

38 Rue du Presbytère Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France +33 7 81 27 28 15 amicaledespetitsbourgeons60360@gmail.com

English :

The Amicale des Petits Bourgeons is organizing a flea market and craft market in Crèvec?ur-le-Grand, an opportunity to find bargains, discover creations and enjoy a convivial moment.

Individuals and professionals are invited to exhibit. Prices are set at 2.50? per metre for individuals and 5? per metre for professionals. A refreshment bar will be available on site.

