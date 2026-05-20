Épineuil-le-Fleuriel

Brocante et rassemblement de voitures anciennes

Épineuil-le-Fleuriel Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 07:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Venez passer une journée conviviale à Épineuil-le-Fleuriel

Le comité des fêtes vous propose une grande brocante accompagnée d’un rassemblement de voitures anciennes dans une ambiance rétro et familiale. Passionnés de belles mécaniques, chineurs et curieux pourront profiter des stands d’exposants, admirer des véhicules de collection et partager un moment chaleureux au cœur du village. Buvette et snack sur place pour se restaurer tout au long de la journée. .

Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 42 07 97 41

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English :

Spend a convivial day at Épineuil-le-Fleuriel

L’événement Brocante et rassemblement de voitures anciennes Épineuil-le-Fleuriel a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CHATEAUMEILLANT