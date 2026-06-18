Épineuil-le-Fleuriel

Repas dansant animé par Denis Glomeau

Épineuil-le-Fleuriel Cher

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Repas dansant à Épineuil-le-Fleuriel

Le Comité des Fêtes d’Épineuil-le-Fleuriel organise son traditionnel repas dansant. Cette soirée festive sera animée par Denis Glomeau et placée sous le signe de la convivialité et du partage.

Les participants pourront déguster un délicieux jambon à la broche accompagné de pommes de terre braisées. Le repas comprend également une entrée, du fromage et un dessert.

Les réservations sont à effectuer avant le 4 juillet au 06 42 07 97 41.

Le Comité des Fêtes invite habitants, familles et visiteurs à venir nombreux pour profiter d’une agréable soirée de fête dans une ambiance chaleureuse. 22 .

Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 42 07 97 41

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English :

Dinner Dance in Épineuil-le-Fleuriel

L’événement Repas dansant animé par Denis Glomeau Épineuil-le-Fleuriel a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CHATEAUMEILLANT