Brocante et vide-grenier Florentin-la-Capelle
Brocante et vide-grenier Florentin-la-Capelle dimanche 26 juillet 2026.
Florentin-la-Capelle
Brocante et vide-grenier
LA CAPELLE Florentin-la-Capelle Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
A La Capelle, brocante et vide-grenier, emplacements gratuits, ouverts aux professionnels et aux particuliers, sur inscription au 06 33 79 20 80. Buvette et restauration toute la journée. Expertise gratuite par Lætitia Mercier de Affaire conclue .
Tripoux à partir de 7h ; buvette et restauration toute la journée.
A partir de 9h présence Lætitia Mercier de Affaire conclue expertise gratuite d’un de vos objets sur place.
Repli possible en cas d’intempéries. .
LA CAPELLE Florentin-la-Capelle 12140 Aveyron Occitanie +33 6 33 79 20 80 videbroclacapelle@gmail.com
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English :
In La Capelle, flea market and garage sale, free spaces, open to professionals and private individuals, with registration on 06 33 79 20 80. Refreshments and snacks all day. Free appraisal by Lætitia Mercier from Affaire conclue .
L’événement Brocante et vide-grenier Florentin-la-Capelle a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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