Fête à La Capelle Florentin-la-Capelle
Fête à La Capelle Florentin-la-Capelle samedi 11 juillet 2026.
Florentin-la-Capelle
Fête à La Capelle
LA CAPELLE Florentin-la-Capelle Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Samedi 11 et dimanche 12 juillet le village de La Capelle est en fête.
Samedi 11 juillet
20h repas dansant avec Tradi’Capelle, pavé de boeuf aligot (réservation au 0675139747)
23h diffusion 1/4 de finale coupe du monde de football
Dimanche 12 juillet
8h tripous ou tête de veau
10h30 assemblée dominicale, suivie du vin d’honneur et fouace
Exposition de vieux engins toute la journée
12h grillades frites
15h concours de Pétanque et animations diverses .
LA CAPELLE Florentin-la-Capelle 12140 Aveyron Occitanie +33 6 75 13 97 47
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English :
On Saturday, July 11, and Sunday, July 12, the village of La Capelle is celebrating.
L’événement Fête à La Capelle Florentin-la-Capelle a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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