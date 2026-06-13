Florentin-la-Capelle

Fête à La Capelle

LA CAPELLE Florentin-la-Capelle Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Samedi 11 et dimanche 12 juillet le village de La Capelle est en fête.

Samedi 11 juillet

20h repas dansant avec Tradi’Capelle, pavé de boeuf aligot (réservation au 0675139747)

23h diffusion 1/4 de finale coupe du monde de football

Dimanche 12 juillet

8h tripous ou tête de veau

10h30 assemblée dominicale, suivie du vin d’honneur et fouace

Exposition de vieux engins toute la journée

12h grillades frites

15h concours de Pétanque et animations diverses .

LA CAPELLE Florentin-la-Capelle 12140 Aveyron Occitanie +33 6 75 13 97 47

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English :

On Saturday, July 11, and Sunday, July 12, the village of La Capelle is celebrating.

L’événement Fête à La Capelle Florentin-la-Capelle a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)