Informations pratiques

Florentin-la-Capelle

Soirée Pizza Mix

930 Couvignou Florentin-la-Capelle Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

L’association Sans Le Soleil Je Ne Suis Rien organise une soirée Pizza Mix, pizzas au four à pain et mix par Edouard Marc, Bal Tribe, Lys Finke et Ray.B, le tout sublimé par Inordlee au VJing.

Cette année on vous cuisine une soirée plus intimiste, dans le corps de ferme qui a vu naître l’association Sans Le Soleil Je Ne Suis Rien.

Au menu, pizzas au four à pain et mix bien assaisonné par Edouard Marc (krautrock/minimal/expé/idm), Bal Tribe (tribal/breakbeat/dub), Lys Finke (dub/stepper/jungle) et Ray.B (techno/dub/techno/prog), le tout sublimé par Inordlee au VJing.

On s’occupe des pâtons et de la base (2€), rapportez vos garnitures !

>> Pré-réservation des pâtons ici https://www.helloasso.com/associations/sans-le-soleil-je-ne-suis-rien/evenements/pizza-mix-18-07-26

Entrée à prix libre et espace camping gratuit.

Rendez-vous à Couvignou (12140), le 18 juillet dès 18h.

À é .

Infos / détails Insta slsjnsr .

930 Couvignou Florentin-la-Capelle 12140 Aveyron Occitanie +33 6 64 39 81 74 slsjnsr@gmail.com

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English :

The organization Sans Le Soleil Je Ne Suis Rien is hosting a Pizza Mix night, featuring wood-fired pizzas and a mix by Édouard Marc, Bal Tribe, Lys Finke, and Ray.B, all brought to life by Inordlee’s VJing.

L’événement Soirée Pizza Mix Florentin-la-Capelle a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)