Brocante et vide-greniers des irréductibles de la fléchette Taillée verte Saujon

Informations pratiques

Saujon

Brocante et vide-greniers des irréductibles de la fléchette

Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

DImanche 30 août, les irréductibles de la fléchette organise leur première brocante sur la Taillée Verte.

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Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 23 35 38

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English :

On Sunday, August 30, the Irréductibles de la Flèche are organizing their first flea market on the Taillée Verte.

L’événement Brocante et vide-greniers des irréductibles de la fléchette Saujon a été mis à jour le 2026-07-24 par Mairie de Saujon