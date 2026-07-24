Brocante et vide-greniers des irréductibles de la fléchette Taillée verte Saujon
dimanche 30 août 2026 · Taillée verte · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Brocante et vide-greniers des irréductibles de la fléchette
Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
DImanche 30 août, les irréductibles de la fléchette organise leur première brocante sur la Taillée Verte.
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Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 23 35 38
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English :
On Sunday, August 30, the Irréductibles de la Flèche are organizing their first flea market on the Taillée Verte.
L’événement Brocante et vide-greniers des irréductibles de la fléchette Saujon a été mis à jour le 2026-07-24 par Mairie de Saujon
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