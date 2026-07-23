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AGENDA · Saujon

Ciné-Concert Train des Mouettes Saujon 1900 Gare du Train des Mouettes Saujon

mardi 4 août 2026 · Gare du Train des Mouettes · Saujon

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Gare du Train des Mouettes
Adresse
3 le Chemin Vert
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif
6.5 6.5 6.5

Saujon

Ciné-Concert Train des Mouettes Saujon 1900

Gare du Train des Mouettes 3 le Chemin Vert Saujon Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Cette année, la ligne ferroviaire du Train des Mouettes fête ses 150 ans et la commune de Saujon s’associe à Train et Tractions pour proposer une soirée spéciale un ciné-concert du Mécano de la Générale à la gare du Train des Mouettes.
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Gare du Train des Mouettes 3 le Chemin Vert Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07  contact@saujon.fr

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English :

This year, the Train des Mouettes railway line is celebrating its 150th anniversary, and the town of Saujon is partnering with Train et Tractions to host a special evening: a film-concert featuring *Le Mécano de la Générale* at the Train des Mouettes station.

L’événement Ciné-Concert Train des Mouettes Saujon 1900 Saujon a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Saujon

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