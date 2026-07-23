Ciné-Concert Train des Mouettes Saujon 1900 Gare du Train des Mouettes Saujon
mardi 4 août 2026 · Gare du Train des Mouettes · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Ciné-Concert Train des Mouettes Saujon 1900
Gare du Train des Mouettes 3 le Chemin Vert Saujon Charente-Maritime
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Cette année, la ligne ferroviaire du Train des Mouettes fête ses 150 ans et la commune de Saujon s’associe à Train et Tractions pour proposer une soirée spéciale un ciné-concert du Mécano de la Générale à la gare du Train des Mouettes.
.
Gare du Train des Mouettes 3 le Chemin Vert Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This year, the Train des Mouettes railway line is celebrating its 150th anniversary, and the town of Saujon is partnering with Train et Tractions to host a special evening: a film-concert featuring *Le Mécano de la Générale* at the Train des Mouettes station.
L’événement Ciné-Concert Train des Mouettes Saujon 1900 Saujon a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Saujon
À voir aussi à Saujon (Charente-Maritime)
- Brocante et vide-greniers de l’association humanitaire Un jour, une plume, des livres Saujon 2 août 2026
- Concert des Eurochestries Un orchestre symphonique & un ensemble de musique de chambre La Salicorne Saujon 3 août 2026
- Duo Violoncelle et Accordéon Voyage au cœur de la Grande Europe Église Saint-Jean-Baptiste Saujon 6 août 2026
- Brocante & vide-grenier de l’ACCA Taillée verte Saujon 9 août 2026
- Spectacle jeune public Waterplouf marée basse Parc du Château Saujon 10 août 2026