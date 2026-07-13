Spectacle jeune public Waterplouf marée basse Parc du Château Saujon

Informations pratiques

Saujon

Spectacle jeune public Waterplouf marée basse

Parc du Château 42a Rue Pierre de Campet Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:00:00

fin : 2026-08-10 19:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Spectacle Waterplouf marée basse le lundi 10 août à 18h dans l’espace culturel du château.

Jeux de plage à partir de 16h.

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Parc du Château 42a Rue Pierre de Campet Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

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English :

The Low Tide Waterplouf show on Monday, August 10, at 6:00 p.m. at the castle’s cultural center.

Beach games starting at 4:00 p.m.

L’événement Spectacle jeune public Waterplouf marée basse Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Mairie de Saujon