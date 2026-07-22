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AGENDA · Saujon

Concert Voix d’Or Slaves Eglise de Saujon Saujon

lundi 10 août 2026 · Eglise de Saujon · Saujon

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Eglise de Saujon
Adresse
34 Place du Général de Gaulle
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif
12 12 12 Tarif réduit

Saujon

Concert Voix d’Or Slaves

Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Deux chanteurs lyriques à la voix d’or soprano et basse sont issus de grandes écoles musicales russes et ukrainiennes au parcours et au palmarès prestigieux.
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Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 49 05 58  v.spectacle@hotmail.fr

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English :

Two lyric singers with golden voices: soprano and bass, both graduates of prestigious Russian and Ukrainian music schools.

L’événement Concert Voix d’Or Slaves Saujon a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Saujon

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