Concert Voix d’Or Slaves Eglise de Saujon Saujon

Informations pratiques

Saujon

Concert Voix d’Or Slaves

Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 20:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Deux chanteurs lyriques à la voix d’or soprano et basse sont issus de grandes écoles musicales russes et ukrainiennes au parcours et au palmarès prestigieux.

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Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 49 05 58 v.spectacle@hotmail.fr

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English :

Two lyric singers with golden voices: soprano and bass, both graduates of prestigious Russian and Ukrainian music schools.

L’événement Concert Voix d’Or Slaves Saujon a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Saujon