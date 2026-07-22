Concert Voix d’Or Slaves Eglise de Saujon Saujon
lundi 10 août 2026 · Eglise de Saujon · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Concert Voix d’Or Slaves
Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Deux chanteurs lyriques à la voix d’or soprano et basse sont issus de grandes écoles musicales russes et ukrainiennes au parcours et au palmarès prestigieux.
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Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 49 05 58 v.spectacle@hotmail.fr
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English :
Two lyric singers with golden voices: soprano and bass, both graduates of prestigious Russian and Ukrainian music schools.
L’événement Concert Voix d’Or Slaves Saujon a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Saujon
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