Conte rue de la gare Gare Touristique Saujon

Informations pratiques

Saujon

Conte rue de la gare

Gare Touristique Chemin Vert Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Conte rue de la gare au départ de la Gare Touristique à 19h30.

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Gare Touristique Chemin Vert Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Rue de la gare storytelling departs from the Tourist Station at 7:30pm.

L’événement Conte rue de la gare Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique