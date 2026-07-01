AGENDA · Saujon
Conte rue de la gare Gare Touristique Saujon
samedi 25 juillet 2026 · Gare Touristique · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Conte rue de la gare
Gare Touristique Chemin Vert Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Conte rue de la gare au départ de la Gare Touristique à 19h30.
.
Gare Touristique Chemin Vert Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Rue de la gare storytelling departs from the Tourist Station at 7:30pm.
L’événement Conte rue de la gare Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique
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