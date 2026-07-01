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AGENDA · Saujon

Conte rue de la gare Gare Touristique Saujon

samedi 25 juillet 2026 · Gare Touristique · Saujon

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Gare Touristique
Adresse
Chemin Vert
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saujon

Conte rue de la gare

Gare Touristique Chemin Vert Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Conte rue de la gare au départ de la Gare Touristique à 19h30.
  .

Gare Touristique Chemin Vert Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Rue de la gare storytelling departs from the Tourist Station at 7:30pm.

L’événement Conte rue de la gare Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique

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