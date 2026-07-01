Train éclade de moules Gare touristique Saujon

Informations pratiques

Saujon

Train éclade de moules

Gare touristique 3 chemin vert Saujon Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:15:00

fin : 2026-08-11 00:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11

En fin de journée, montez à bord en gare touristique de Saujon direction Chaillevette pour profiter d’une soirée autour de la fameuse éclade de moules.

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Gare touristique 3 chemin vert Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 37 64 contact@traindesmouettes.fr

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English :

At the end of the day, climb aboard at the Saujon tourist station and head for Chaillevette for an evening of mussel éclade .

L’événement Train éclade de moules Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique