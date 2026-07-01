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AGENDA · Saujon

Train éclade de moules Gare touristique Saujon

mardi 21 juillet 2026 · Gare touristique · Saujon

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
19:15:00
Lieu
Gare touristique
Adresse
3 chemin vert
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif
30 30 30

Saujon

Train éclade de moules

Gare touristique 3 chemin vert Saujon Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:15:00
fin : 2026-08-11 00:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11

En fin de journée, montez à bord en gare touristique de Saujon direction Chaillevette pour profiter d’une soirée autour de la fameuse éclade de moules.
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Gare touristique 3 chemin vert Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 37 64  contact@traindesmouettes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the end of the day, climb aboard at the Saujon tourist station and head for Chaillevette for an evening of mussel éclade .

L’événement Train éclade de moules Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique

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