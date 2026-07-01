Train éclade de moules Gare touristique Saujon
mardi 21 juillet 2026 · Gare touristique · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Train éclade de moules
Gare touristique 3 chemin vert Saujon Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:15:00
fin : 2026-08-11 00:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11
En fin de journée, montez à bord en gare touristique de Saujon direction Chaillevette pour profiter d’une soirée autour de la fameuse éclade de moules.
.
Gare touristique 3 chemin vert Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 37 64 contact@traindesmouettes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the end of the day, climb aboard at the Saujon tourist station and head for Chaillevette for an evening of mussel éclade .
L’événement Train éclade de moules Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique
À voir aussi à Saujon (Charente-Maritime)
- Spectacle jeune public Le dompteur de livres Parc du Château Saujon 21 juillet 2026
- Concert Flûte et orgue Eglise Saint Jean Baptiste Saujon 21 juillet 2026
- Concert, les Rib’amboches au Ribérou Saujon 22 juillet 2026
- Loto de l’association Un Sourire pour Grandir Salle carnot Saujon 24 juillet 2026
- Braderie des commerçants rue Carnot Saujon 25 juillet 2026