Spectacle jeune public Le dompteur de livres Parc du Château Saujon

Informations pratiques

Saujon

Spectacle jeune public Le dompteur de livres

Parc du Château 42a Rue Pierre de Campet Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Spectacle jeune public au parc du Château à partir de 16h.

.

Parc du Château 42a Rue Pierre de Campet Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Show for young audiences in the Château park from 4pm.

L’événement Spectacle jeune public Le dompteur de livres Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique