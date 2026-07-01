AGENDA · Saujon
Spectacle jeune public Le dompteur de livres Parc du Château Saujon
mardi 21 juillet 2026 · Parc du Château · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Spectacle jeune public Le dompteur de livres
Parc du Château 42a Rue Pierre de Campet Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Spectacle jeune public au parc du Château à partir de 16h.
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Parc du Château 42a Rue Pierre de Campet Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07
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English :
Show for young audiences in the Château park from 4pm.
L’événement Spectacle jeune public Le dompteur de livres Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique
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