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AGENDA · Saujon

Spectacle jeune public Le dompteur de livres Parc du Château Saujon

mardi 21 juillet 2026 · Parc du Château · Saujon

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Parc du Château
Adresse
42a Rue Pierre de Campet
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saujon

Spectacle jeune public Le dompteur de livres

Parc du Château 42a Rue Pierre de Campet Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Spectacle jeune public au parc du Château à partir de 16h.
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Parc du Château 42a Rue Pierre de Campet Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 

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English :

Show for young audiences in the Château park from 4pm.

L’événement Spectacle jeune public Le dompteur de livres Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique

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