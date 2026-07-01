UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saujon

Concert Flûte et orgue Eglise Saint Jean Baptiste Saujon

mardi 21 juillet 2026 · Eglise Saint Jean Baptiste · Saujon

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Eglise Saint Jean Baptiste
Adresse
34 Pl. du Général de Gaulle
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saujon

Concert Flûte et orgue

Eglise Saint Jean Baptiste 34 Pl. du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Concert Flûte et orgue à l’église Catholique Saint Jean Baptiste de Saujon.
  .

Eglise Saint Jean Baptiste 34 Pl. du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 10 29 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flute and organ concert at Saint Jean Baptiste Catholic Church in Saujon.

L’événement Concert Flûte et orgue Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique

À voir aussi à Saujon (Charente-Maritime)