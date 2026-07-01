Concert Flûte et orgue Eglise Saint Jean Baptiste Saujon

Informations pratiques

Saujon

Concert Flûte et orgue

Eglise Saint Jean Baptiste 34 Pl. du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Concert Flûte et orgue à l’église Catholique Saint Jean Baptiste de Saujon.

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Eglise Saint Jean Baptiste 34 Pl. du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 10 29 63

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English :

Flute and organ concert at Saint Jean Baptiste Catholic Church in Saujon.

L’événement Concert Flûte et orgue Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique