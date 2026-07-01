Concert Flûte et orgue Eglise Saint Jean Baptiste Saujon
mardi 21 juillet 2026 · Eglise Saint Jean Baptiste · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Concert Flûte et orgue
Eglise Saint Jean Baptiste 34 Pl. du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Concert Flûte et orgue à l’église Catholique Saint Jean Baptiste de Saujon.
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Eglise Saint Jean Baptiste 34 Pl. du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 10 29 63
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English :
Flute and organ concert at Saint Jean Baptiste Catholic Church in Saujon.
L’événement Concert Flûte et orgue Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique
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