Informations pratiques

Saujon

Concert, les Rib’amboches au Ribérou

Port de Ribérou Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-28

Concert, les Rib’amboches au Ribérou , au Port de Ribérou à 21h.

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Port de Ribérou Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07

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English :

Concert, the Rib?amboches au Ribérou , at the Port de Ribérou at 9pm.

L’événement Concert, les Rib’amboches au Ribérou Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique