UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saujon

Concert, les Rib’amboches au Ribérou Saujon

mercredi 22 juillet 2026 · Saujon

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Port de Ribérou
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saujon

Concert, les Rib’amboches au Ribérou

Port de Ribérou Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-28

Concert, les Rib’amboches au Ribérou , au Port de Ribérou à 21h.
  .

Port de Ribérou Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert, the Rib?amboches au Ribérou , at the Port de Ribérou at 9pm.

L’événement Concert, les Rib’amboches au Ribérou Saujon a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique

À voir aussi à Saujon (Charente-Maritime)