Brocante Triathlon Club Saujon Taillée verte Saujon
samedi 15 août 2026 · Taillée verte · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Brocante Triathlon Club Saujon
Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Brocante du 15 août 2026 à la Taillée verte Saujon organisée par le TRIATHLON CLUB SAUJONNAIS. Restauration et buvette sur place. 8h-18h. Arrivée des exposants à 6h.
3€ le mètre carré (un minimum de 4 mètres pour un véhicule, 6 mètres pour un camion).
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Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 65 87 27 triclubsaujonnais@gmail.com
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English :
Brocante du 15 août 2026 à la Taillée verte Saujon organized by TRIATHLON CLUB SAUJONNAIS. Catering and refreshments on site. 8am-6pm. Exhibitors arrive at 6am.
3? per square meter (minimum 4 meters for a vehicle, 6 meters for a truck).
L’événement Brocante Triathlon Club Saujon Saujon a été mis à jour le 2026-08-06 par Mairie de Saujon
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