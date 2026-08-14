Brocante Triathlon Club Saujon Taillée verte Saujon

Informations pratiques

Saujon

Brocante Triathlon Club Saujon

Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Brocante du 15 août 2026 à la Taillée verte Saujon organisée par le TRIATHLON CLUB SAUJONNAIS. Restauration et buvette sur place. 8h-18h. Arrivée des exposants à 6h.

3€ le mètre carré (un minimum de 4 mètres pour un véhicule, 6 mètres pour un camion).

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Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 65 87 27 triclubsaujonnais@gmail.com

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English :

Brocante du 15 août 2026 à la Taillée verte Saujon organized by TRIATHLON CLUB SAUJONNAIS. Catering and refreshments on site. 8am-6pm. Exhibitors arrive at 6am.

3? per square meter (minimum 4 meters for a vehicle, 6 meters for a truck).

L’événement Brocante Triathlon Club Saujon Saujon a été mis à jour le 2026-08-06 par Mairie de Saujon