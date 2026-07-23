Concert Basson et orgue Eglise de Saujon Saujon

Informations pratiques

Saujon

Concert Basson et orgue

Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Vendredi 7 août 2026 à 20h30 Concert Orgue et Basson avec Alexandre SALLES bassoniste et Frédéric DESENCLOS organiste

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Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 10 29 63 asso.orgue.saujon@gmail.com

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English :

Friday, August 7, 2026, at 8:30 p.m.: Organ and Bassoon Concert featuring Alexandre SALLES on bassoon and Frédéric DESENCLOS on organ

L’événement Concert Basson et orgue Saujon a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Saujon