Concert Accordéon & violoncelle classique Eglise de Saujon Saujon

Informations pratiques

Saujon

Concert Accordéon & violoncelle classique

Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Concert accordéon classique & violoncelle de Musiques Originales de la Grande Europe !

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Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 2 43 55 32 30

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English :

Classical accordion & cello concert by Musiques Originales de la Grande Europe !

L’événement Concert Accordéon & violoncelle classique Saujon a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Saujon