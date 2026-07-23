Concert Accordéon & violoncelle classique Eglise de Saujon Saujon
jeudi 6 août 2026 · Eglise de Saujon · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Concert Accordéon & violoncelle classique
Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Concert accordéon classique & violoncelle de Musiques Originales de la Grande Europe !
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Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 2 43 55 32 30
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English :
Classical accordion & cello concert by Musiques Originales de la Grande Europe !
L’événement Concert Accordéon & violoncelle classique Saujon a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Saujon
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