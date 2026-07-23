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AGENDA · Saujon

Concert Accordéon & violoncelle classique Eglise de Saujon Saujon

jeudi 6 août 2026 · Eglise de Saujon · Saujon

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Eglise de Saujon
Adresse
34 Place du Général de Gaulle
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saujon

Concert Accordéon & violoncelle classique

Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Concert accordéon classique & violoncelle de Musiques Originales de la Grande Europe !
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Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 2 43 55 32 30 

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English :

Classical accordion & cello concert by Musiques Originales de la Grande Europe !

L’événement Concert Accordéon & violoncelle classique Saujon a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Saujon

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