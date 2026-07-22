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AGENDA · Saujon

Concert des Eurochestries Un orchestre symphonique & un ensemble de musique de chambre La Salicorne Saujon

lundi 3 août 2026 · La Salicorne · Saujon

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La Salicorne
Adresse
1 route de l'illate
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif
10 10 10

Saujon

Concert des Eurochestries Un orchestre symphonique & un ensemble de musique de chambre

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:30:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Au programme à Saujon, un orchestre symphonique des étudiants de Málaga, Trio Clarinettissimo et Quatuor Sifflûté
  .

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00  eurochestries.17@orange.fr

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English :

The program features %E0 Saujon, a symphony orchestra made up of %E9students from M%E1laga, the Clarinettissimo Trio, and the Siffl%FBt%E9 Quartet

L’événement Concert des Eurochestries Un orchestre symphonique & un ensemble de musique de chambre Saujon a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Saujon

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