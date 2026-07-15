Brocante & vide-grenier de l’ACCA Taillée verte Saujon
dimanche 9 août 2026 · Taillée verte · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Brocante & vide-grenier de l’ACCA
Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 06:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Brocante & vide-grenier de l’ACCA de Saujon.
Vente d’objets d’occasion.
.
Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 17 09 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Brocante & vide-grenier de l’ACCA de Saujon.
Second-hand items for sale.
L’événement Brocante & vide-grenier de l’ACCA Saujon a été mis à jour le 2026-07-15 par Mairie de Saujon
À voir aussi à Saujon (Charente-Maritime)
- Spectacle jeune public Le dompteur de livres Parc du Château Saujon 21 juillet 2026
- Train éclade de moules Gare touristique Saujon 21 juillet 2026
- Concert Flûte et orgue Eglise Saint Jean Baptiste Saujon 21 juillet 2026
- Concert, les Rib’amboches au Ribérou Saujon 22 juillet 2026
- Loto de l’association Un Sourire pour Grandir Salle carnot Saujon 24 juillet 2026