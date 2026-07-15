Brocante & vide-grenier de l’ACCA Taillée verte Saujon

Informations pratiques

Saujon

Brocante & vide-grenier de l’ACCA

Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 06:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Brocante & vide-grenier de l’ACCA de Saujon.

Vente d’objets d’occasion.

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Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 17 09 67

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English :

Brocante & vide-grenier de l’ACCA de Saujon.

Second-hand items for sale.

L’événement Brocante & vide-grenier de l’ACCA Saujon a été mis à jour le 2026-07-15 par Mairie de Saujon