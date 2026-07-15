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AGENDA · Saujon

Brocante & vide-grenier de l’ACCA Taillée verte Saujon

dimanche 9 août 2026 · Taillée verte · Saujon

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
06:00:00
Lieu
Taillée verte
Adresse
Allée de la Taillée Verte
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saujon

Brocante & vide-grenier de l’ACCA

Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 06:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Brocante & vide-grenier de l’ACCA de Saujon.
Vente d’objets d’occasion.
  .

Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 17 09 67 

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English :

Brocante & vide-grenier de l’ACCA de Saujon.
Second-hand items for sale.

L’événement Brocante & vide-grenier de l’ACCA Saujon a été mis à jour le 2026-07-15 par Mairie de Saujon

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