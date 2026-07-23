Festival de folklore la rencontre des provinces Port de Ribérou Saujon
vendredi 14 août 2026 · Port de Ribérou · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Festival de folklore la rencontre des provinces
Port de Ribérou 2 Rue de Peudrit Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Spectacle avec les Bergers du Seignanx (Landes), les Pierrots de la Vallée (Normandie) et les Batégails de Saintonge.
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Port de Ribérou 2 Rue de Peudrit Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 75 08 53 bategails.de.saintonge@orange.fr
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English :
Performance featuring the Bergers du Seignanx (Landes), the Pierrots de la Vallée (Normandy), and the Batégails de Saintonge.
L’événement Festival de folklore la rencontre des provinces Saujon a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Saujon
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