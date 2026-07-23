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AGENDA · Saujon

Festival de folklore la rencontre des provinces Port de Ribérou Saujon

vendredi 14 août 2026 · Port de Ribérou · Saujon

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Port de Ribérou
Adresse
2 Rue de Peudrit
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saujon

Festival de folklore la rencontre des provinces

Port de Ribérou 2 Rue de Peudrit Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Spectacle avec les Bergers du Seignanx (Landes), les Pierrots de la Vallée (Normandie) et les Batégails de Saintonge.
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Port de Ribérou 2 Rue de Peudrit Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 75 08 53  bategails.de.saintonge@orange.fr

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English :

Performance featuring the Bergers du Seignanx (Landes), the Pierrots de la Vallée (Normandy), and the Batégails de Saintonge.

L’événement Festival de folklore la rencontre des provinces Saujon a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Saujon

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