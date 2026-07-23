Festival de folklore la rencontre des provinces Port de Ribérou Saujon

Informations pratiques

Saujon

Festival de folklore la rencontre des provinces

Port de Ribérou 2 Rue de Peudrit Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Spectacle avec les Bergers du Seignanx (Landes), les Pierrots de la Vallée (Normandie) et les Batégails de Saintonge.

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Port de Ribérou 2 Rue de Peudrit Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 75 08 53 bategails.de.saintonge@orange.fr

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English :

Performance featuring the Bergers du Seignanx (Landes), the Pierrots de la Vallée (Normandy), and the Batégails de Saintonge.

L’événement Festival de folklore la rencontre des provinces Saujon a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Saujon