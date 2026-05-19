Pierre-Buffière

Brocante et vide greniers

Chabanas Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le vide-greniers se tiendra sur le site de Chabanas. Tarif exposant 2€ le mètre linéaire (5m minimum). Buvette & restauration sur place. .

Chabanas Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 87 34 85 comitedesfetespierrebuffiere@gmail.com

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English : Brocante et vide greniers

L’événement Brocante et vide greniers Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Briance Sud Haute-Vienne