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Brocante et vide greniers Pierre-Buffière

Brocante et vide greniers Pierre-Buffière

Brocante et vide greniers Pierre-Buffière dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Chabanas

Ville : 87260 Pierre-Buffière

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Pierre-Buffière

Brocante et vide greniers

Chabanas Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Le vide-greniers se tiendra sur le site de Chabanas. Tarif exposant 2€ le mètre linéaire (5m minimum). Buvette & restauration sur place.   .

Chabanas Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 87 34 85  comitedesfetespierrebuffiere@gmail.com

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English : Brocante et vide greniers

L’événement Brocante et vide greniers Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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