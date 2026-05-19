Brocante et vide greniers Pierre-Buffière
Brocante et vide greniers Pierre-Buffière dimanche 14 juin 2026.
Pierre-Buffière
Brocante et vide greniers
Chabanas Pierre-Buffière Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Le vide-greniers se tiendra sur le site de Chabanas. Tarif exposant 2€ le mètre linéaire (5m minimum). Buvette & restauration sur place. .
Chabanas Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 87 34 85 comitedesfetespierrebuffiere@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante et vide greniers
L’événement Brocante et vide greniers Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Briance Sud Haute-Vienne
À voir aussi à Pierre-Buffière (Haute-Vienne)
- Fête de la nature Découverte des spécificités botaniques liées aux vestiges gallo- romains Pierre-Buffière 23 mai 2026
- Fête de la nature Un accordéon entre nature et histoire à la Villa d’Antone Pierre-Buffière 23 mai 2026
- Séance de cinéma La maison des femmes Pierre-Buffière 26 mai 2026
- Les peintres dans la rue Pierre-Buffière 31 mai 2026
- Séance de cinéma Ceux qui comptent Pierre-Buffière 2 juin 2026