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13ème Trail de la Voie Romaine Pierre-Buffière

13ème Trail de la Voie Romaine Pierre-Buffière

13ème Trail de la Voie Romaine Pierre-Buffière dimanche 18 octobre 2026.

Adresse : Chabanas

Ville : 87260 Pierre-Buffière

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 18 octobre 2026

Fin : dimanche 18 octobre 2026

Tarif :

Pierre-Buffière

13ème Trail de la Voie Romaine

Chabanas Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Le Trail de la Voie Romaine revient le 18 octobre 2026 pour sa 13 ème édition.
4 distances + 1 randonnée.
Infos & inscriptions à venir…   .

Chabanas Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 01 46 07  traildelavoieromaine87@gmail.com

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English : 13ème Trail de la Voie Romaine

L’événement 13ème Trail de la Voie Romaine Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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