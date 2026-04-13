13ème Trail de la Voie Romaine Pierre-Buffière
13ème Trail de la Voie Romaine Pierre-Buffière dimanche 18 octobre 2026.
Pierre-Buffière
13ème Trail de la Voie Romaine
Chabanas Pierre-Buffière Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Le Trail de la Voie Romaine revient le 18 octobre 2026 pour sa 13 ème édition.
4 distances + 1 randonnée.
Infos & inscriptions à venir… .
Chabanas Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 01 46 07 traildelavoieromaine87@gmail.com
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English : 13ème Trail de la Voie Romaine
L’événement 13ème Trail de la Voie Romaine Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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