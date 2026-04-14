Grand rassemblement du Retro Racing Club Pierre-Buffière
Grand rassemblement du Retro Racing Club Pierre-Buffière dimanche 16 août 2026.
Pierre-Buffière
Grand rassemblement du Retro Racing Club
Chabanas Pierre-Buffière Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Grand rassemblement du Retro Racing Club sur le site de Chabanas. Ce rassemblement de véhicule anciens et sportifs vous propose découvrir, en cette journée festive, des voitures, des camions, des tracteurs, des véhicules militaires, des motos, des karting. Un spécialiste des véhicules sera sur place. Restauration avec des foods trucks et buvette sur place. .
Chabanas Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Grand rassemblement du Retro Racing Club
L’événement Grand rassemblement du Retro Racing Club Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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