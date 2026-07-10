Informations pratiques

Pierre-Buffière

Trail de la Voie Romaine

Chabanas Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Au programme

Une randonnée

4 parcours de trail pour tous les niveaux

Une équipe de bénévoles motivée

Une ambiance conviviale et chaleureuse .

Chabanas Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 01 46 07 traildelavoieromaine87@gmail.com

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English : Trail de la Voie Romaine

L’événement Trail de la Voie Romaine Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Briance Sud Haute-Vienne