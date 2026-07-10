UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pierre-Buffière

Trail de la Voie Romaine Pierre-Buffière

dimanche 18 octobre 2026 · Pierre-Buffière

Trail de la Voie Romaine Pierre-Buffière

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Adresse
Chabanas
Ville
87260 Pierre-Buffière
Département
Haute-Vienne
Tarif

Pierre-Buffière

Trail de la Voie Romaine

Chabanas Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Au programme
Une randonnée
4 parcours de trail pour tous les niveaux
Une équipe de bénévoles motivée
Une ambiance conviviale et chaleureuse   .

Chabanas Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 01 46 07  traildelavoieromaine87@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail de la Voie Romaine

L’événement Trail de la Voie Romaine Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Briance Sud Haute-Vienne

À voir aussi à Pierre-Buffière (Haute-Vienne)