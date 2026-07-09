AGENDA · Pierre-Buffière
Séance de cinéma Deviens génial Pierre-Buffière
mercredi 19 août 2026 · Pierre-Buffière
Informations pratiques
Pierre-Buffière
Séance de cinéma Deviens génial
Pierre-Buffière Haute-Vienne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Pierre Buffière et Cinéplus vous propose la projection du film Deviens génial , à la salle festive de Chabanas. .
Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Séance de cinéma Deviens génial
L’événement Séance de cinéma Deviens génial Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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