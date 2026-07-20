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AGENDA · Pierre-Buffière

Journées du Patrimoine Visite guidée de la commune Pierre-Buffière Pierre-Buffière

samedi 19 septembre 2026 · Pierre-Buffière

Journées du Patrimoine Visite guidée de la commune Pierre-Buffière Pierre-Buffière

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
place du 8 mai 1945
Ville
87260 Pierre-Buffière
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Pierre-Buffière

Journées du Patrimoine Visite guidée de la commune Pierre-Buffière

place du 8 mai 1945 Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

À la découverte de Pierre Buffière.
Visite guidée à travers les ruelles, les demeures de caractère. Découverte des lieux emblématiques et revivre l’histoire de Pierre-Buffière.
Les guides seront habillés de vêtements de plusieurs époques.
Valorisation du patrimoine grâce à la photographie.
Exposition de photos dans les vitrines de Pierre-Buffière.   .

place du 8 mai 1945 Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 61 76 63  fleursetsentiersadeline@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine Visite guidée de la commune Pierre-Buffière

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée de la commune Pierre-Buffière Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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