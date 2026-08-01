AGENDA · Pierre-Buffière
Soirée guinguette Pierre-Buffière
samedi 22 août 2026 · Pierre-Buffière
Informations pratiques
Pierre-Buffière
Soirée guinguette
place Adeline Pierre-Buffière Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
La commune de Pierre-Buffière vous propose une soirée guinguette éphémère avec Chez Les petits potes , food truck et brassero. Ambiance festive et conviviale garantie. .
place Adeline Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 60 07
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English : Soirée guinguette
L’événement Soirée guinguette Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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