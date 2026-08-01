Informations pratiques

Pierre-Buffière

Soirée guinguette

place Adeline Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La commune de Pierre-Buffière vous propose une soirée guinguette éphémère avec Chez Les petits potes , food truck et brassero. Ambiance festive et conviviale garantie. .

place Adeline Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 60 07

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English : Soirée guinguette

L’événement Soirée guinguette Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Briance Sud Haute-Vienne