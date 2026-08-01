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AGENDA · Pierre-Buffière

Soirée guinguette Pierre-Buffière

samedi 22 août 2026 · Pierre-Buffière

Soirée guinguette Pierre-Buffière

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
place Adeline
Ville
87260 Pierre-Buffière
Département
Haute-Vienne
Tarif

Pierre-Buffière

Soirée guinguette

place Adeline Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

La commune de Pierre-Buffière vous propose une soirée guinguette éphémère avec Chez Les petits potes , food truck et brassero. Ambiance festive et conviviale garantie.   .

place Adeline Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 60 07 

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English : Soirée guinguette

L’événement Soirée guinguette Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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