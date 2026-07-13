Journées du patrimoine Villa d’Antone Pierre-Buffière
samedi 19 septembre 2026 · Pierre-Buffière
Informations pratiques
Pierre-Buffière
Journées du patrimoine Villa d’Antone
Pierre-Buffière Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites guidées et Animations.
Visites commentées à 14h et à 15h
Exposition Dans l’œil du photographe mémoires d’Antone de 1930 à nos jours
Animations ludiques autour de l’archéologie, mini-bacs de fouille
En partenariat avec la DRAC Nouvelle Aquitaine, l’Office de tourisme Briance Sud Haute-Vienne, les acteurs du patrimoine du territoire Briance Sud Haute-Vienne, les Joueurs de Noblat .
Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91 admv.antone@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du patrimoine Villa d’Antone
L’événement Journées du patrimoine Villa d’Antone Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne
À voir aussi à Pierre-Buffière (Haute-Vienne)
- Grand rassemblement du Retro Racing Club Pierre-Buffière 16 août 2026
- Séance de cinéma Deviens génial Pierre-Buffière 19 août 2026
- Feu d’artifice et bal des pompiers Pierre-Buffière 29 août 2026
- Journées du Patrimoine Visite guidée de la commune Pierre-Buffière Pierre-Buffière 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Visite guidée de la commune Pierre-Buffière Pierre-Buffière 20 septembre 2026