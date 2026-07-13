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AGENDA · Pierre-Buffière

Journées du patrimoine Villa d’Antone Pierre-Buffière

samedi 19 septembre 2026 · Pierre-Buffière

Journées du patrimoine Villa d’Antone Pierre-Buffière

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
87260 Pierre-Buffière
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Pierre-Buffière

Journées du patrimoine Villa d’Antone

Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites guidées et Animations.
Visites commentées à 14h et à 15h
Exposition Dans l’œil du photographe mémoires d’Antone de 1930 à nos jours
Animations ludiques autour de l’archéologie, mini-bacs de fouille
En partenariat avec la DRAC Nouvelle Aquitaine, l’Office de tourisme Briance Sud Haute-Vienne, les acteurs du patrimoine du territoire Briance Sud Haute-Vienne, les Joueurs de Noblat   .

Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91  admv.antone@gmail.com

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English : Journées du patrimoine Villa d’Antone

L’événement Journées du patrimoine Villa d’Antone Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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