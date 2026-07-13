Informations pratiques

Pierre-Buffière

Journées du patrimoine Villa d’Antone

Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidées et Animations.

Visites commentées à 14h et à 15h

Exposition Dans l’œil du photographe mémoires d’Antone de 1930 à nos jours

Animations ludiques autour de l’archéologie, mini-bacs de fouille

En partenariat avec la DRAC Nouvelle Aquitaine, l’Office de tourisme Briance Sud Haute-Vienne, les acteurs du patrimoine du territoire Briance Sud Haute-Vienne, les Joueurs de Noblat .

Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91 admv.antone@gmail.com

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English : Journées du patrimoine Villa d’Antone

L’événement Journées du patrimoine Villa d’Antone Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne