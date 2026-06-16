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Feu d’artifice et bal des pompiers Pierre-Buffière

Feu d’artifice et bal des pompiers Pierre-Buffière

Feu d’artifice et bal des pompiers Pierre-Buffière lundi 13 juillet 2026.

Ville : 87260 Pierre-Buffière

Département : Haute-Vienne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Pierre-Buffière

Feu d’artifice et bal des pompiers

Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Avec le Comité des fêtes de Pierre-Buffière et la Mairie de Pierre-Buffière, les sapeurs pompiers de Pierre-Buffière ont un seul objectif cette année encore plus d’ambiance, plus de spectacle, plus de fête…
De 17h jusqu’au bout de la nuit.
Au programme de 17h à 18h30 démonstrations et initiations pompier, Show et animations Pompiers, DJ by Keyboard Live DJ 80´s.
Restauration et buvette sur place.
Feu d’artifice à 22h30 offert par la municipalité.   .

Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetespierrebuffiere@gmail.com

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English : Feu d’artifice et bal des pompiers

L’événement Feu d’artifice et bal des pompiers Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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