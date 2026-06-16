Feu d’artifice et bal des pompiers Pierre-Buffière
Feu d’artifice et bal des pompiers Pierre-Buffière lundi 13 juillet 2026.
Pierre-Buffière
Feu d’artifice et bal des pompiers
Pierre-Buffière Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Avec le Comité des fêtes de Pierre-Buffière et la Mairie de Pierre-Buffière, les sapeurs pompiers de Pierre-Buffière ont un seul objectif cette année encore plus d’ambiance, plus de spectacle, plus de fête…
De 17h jusqu’au bout de la nuit.
Au programme de 17h à 18h30 démonstrations et initiations pompier, Show et animations Pompiers, DJ by Keyboard Live DJ 80´s.
Restauration et buvette sur place.
Feu d’artifice à 22h30 offert par la municipalité. .
Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetespierrebuffiere@gmail.com
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English : Feu d’artifice et bal des pompiers
L’événement Feu d’artifice et bal des pompiers Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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