Pierre-Buffière

Feu d’artifice et bal des pompiers

Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Avec le Comité des fêtes de Pierre-Buffière et la Mairie de Pierre-Buffière, les sapeurs pompiers de Pierre-Buffière ont un seul objectif cette année encore plus d’ambiance, plus de spectacle, plus de fête…

De 17h jusqu’au bout de la nuit.

Au programme de 17h à 18h30 démonstrations et initiations pompier, Show et animations Pompiers, DJ by Keyboard Live DJ 80´s.

Restauration et buvette sur place.

Feu d’artifice à 22h30 offert par la municipalité. .

Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetespierrebuffiere@gmail.com

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English : Feu d’artifice et bal des pompiers

L’événement Feu d’artifice et bal des pompiers Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne