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AGENDA · Pierre-Buffière

Journées du patrimoine Villa d’Antone Pierre-Buffière

dimanche 20 septembre 2026 · Pierre-Buffière

Journées du patrimoine Villa d’Antone Pierre-Buffière

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
87260 Pierre-Buffière
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Pierre-Buffière

Journées du patrimoine Villa d’Antone

Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visites guidées et Animations.
Visites commentées à 10h, 14h, 15h
Exposition Dans l’œil du photographe mémoires d’Antone de 1930 à nos jours
Animations ludiques autour de l’archéologie, mini-bacs de fouille
Animation jeux de société de l’époque gallo-romaine par l’association Joueurs de Noblat jeux pour les enfants, jeux de plateau pour les initiés, escape game junior
La villa d’Antone, son territoire, ses paysages comprendre le site archéologique grâce à son environnement – Visite conférence par Pierre Fallou, Conservateur du patrimoine DRAC Nouvelle Aquitaine à 11h et à 16h
En partenariat avec la DRAC Nouvelle Aquitaine, l’Office de tourisme Briance Sud Haute-Vienne, les acteurs du patrimoine du territoire Briance Sud Haute-Vienne, les Joueurs de Noblat   .

Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91  admv.antone@gmail.com

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English : Journées du patrimoine Villa d’Antone

L’événement Journées du patrimoine Villa d’Antone Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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