Journées du patrimoine Villa d’Antone Pierre-Buffière
dimanche 20 septembre 2026 · Pierre-Buffière
Informations pratiques
Pierre-Buffière
Journées du patrimoine Villa d’Antone
Pierre-Buffière Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visites guidées et Animations.
Visites commentées à 10h, 14h, 15h
Exposition Dans l’œil du photographe mémoires d’Antone de 1930 à nos jours
Animations ludiques autour de l’archéologie, mini-bacs de fouille
Animation jeux de société de l’époque gallo-romaine par l’association Joueurs de Noblat jeux pour les enfants, jeux de plateau pour les initiés, escape game junior
La villa d’Antone, son territoire, ses paysages comprendre le site archéologique grâce à son environnement – Visite conférence par Pierre Fallou, Conservateur du patrimoine DRAC Nouvelle Aquitaine à 11h et à 16h
En partenariat avec la DRAC Nouvelle Aquitaine, l’Office de tourisme Briance Sud Haute-Vienne, les acteurs du patrimoine du territoire Briance Sud Haute-Vienne, les Joueurs de Noblat .
Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91 admv.antone@gmail.com
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English : Journées du patrimoine Villa d’Antone
L’événement Journées du patrimoine Villa d’Antone Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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