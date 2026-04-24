Saint-Michel-de-Bannières

Brocante et vide greniers

Centre du Village Saint-Michel-de-Bannières Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Un dimanche parfait vous attend soleil, bonne humeur et bonnes affaires ! Passez faire un tour à notre vide-greniers et repartez avec le sourire… et peut-être une pépite !

Restauration et buvette sur place

Un dimanche parfait vous attend soleil, bonne humeur et bonnes affaires ! Passez faire un tour à notre vide-greniers et repartez avec le sourire… et peut-être une pépite !

Restauration et buvette sur place

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Centre du Village Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie +33 6 71 27 47 80

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English :

A perfect Sunday awaits you: sunshine, good spirits and bargains! Stop by our garage sale and leave with a smile on your face… and maybe a nugget!

Restaurant and refreshments on site

L’événement Brocante et vide greniers Saint-Michel-de-Bannières a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée de la Dordogne