Caracole Nature La Rando en VTT-VTC Saint-Michel-de-Bannières Lot

Caracole Nature La Rando en VTT-VTC

Caracole Nature La Rando en VTT-VTC 75 ruelle du barry 46110 Saint-Michel-de-Bannières Lot Occitanie

Découvrez la Vallée de la Dordogne, à pied ou à VTT, avec des activités de pleine nature accessibles au plus grand nombre.

Mise à disposition gratuite de VTT pour toute inscription à une balade organisée.

Promeneurs ou sportifs, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé, du guidage sur les petits sentiers de la région, de commentaires sur le patrimoine naturel et culturel, d’un mécanicien VTT en cas de problème et d’une personne formée aux 1ers secours en cas de bobo et des bons plans pour profiter à fond de votre séjour.

Profitez des compétences et de l’expérience d’un guide local de randonnée et de VTT pour découvrir activement et sereinement la Vallée de la Dordogne.

+33 6 09 86 83 32

English :

Discover the Dordogne Valley, on foot or by mountain bike, with outdoor activities accessible to as many people as possible.

Mountain bikes are available free of charge for any registration for an organised ride.

Whether you are a walker or a sportsman, you will benefit from personalised assistance, guidance on the small trails in the region, commentaries on the natural and cultural heritage, a mountain bike mechanic in case of problems and a person trained in first aid in case of a boo-boo and good tips to make the most of your stay.

Take advantage of the skills and experience of a local hiking and mountain bike guide to discover the Dordogne Valley actively and serenely.

Deutsch :

Entdecken Sie das Tal der Dordogne zu Fuß oder mit dem Mountainbike, mit Aktivitäten in der freien Natur, die für möglichst viele Menschen zugänglich sind.

Kostenlose Bereitstellung von Mountainbikes für jede Anmeldung zu einer organisierten Wanderung.

Ob Spaziergänger oder Sportler, Sie profitieren von einer persönlichen Begleitung, der Führung auf den kleinen Pfaden der Region, Kommentaren zum Natur- und Kulturerbe, einem Mountainbike-Mechaniker bei Problemen und einer in Erster Hilfe ausgebildeten Person bei Verletzungen sowie von guten Tipps, damit Sie Ihren Aufenthalt voll und ganz genießen können.

Nutzen Sie die Kompetenz und Erfahrung eines örtlichen Wander- und Mountainbikeführers, um das Dordogne-Tal aktiv und entspannt zu erkunden.

Italiano :

Scoprite la Valle della Dordogna, a piedi o in mountain bike, con attività all’aperto accessibili al maggior numero di persone.

Le mountain bike sono disponibili gratuitamente quando ci si iscrive a un’escursione organizzata.

Che siate escursionisti o sportivi, potrete beneficiare di un accompagnamento personalizzato, di una guida sui piccoli sentieri della regione, di commenti sul patrimonio naturale e culturale, di un meccanico di mountain bike in caso di problemi e di una persona addestrata al primo soccorso in caso di infortuni, oltre che di consigli su come sfruttare al meglio il vostro soggiorno.

Approfittate delle competenze e dell’esperienza di una guida locale di escursionismo e mountain bike per scoprire attivamente la Valle della Dordogna in tutta tranquillità.

Español :

Descubra el valle de la Dordoña, a pie o en bicicleta de montaña, con actividades al aire libre accesibles para el mayor número de personas.

Las bicicletas de montaña están disponibles de forma gratuita al inscribirse en un paseo organizado.

Tanto si es un senderista como un deportista, se beneficiará de una guía personalizada, orientación sobre los pequeños senderos de la región, comentarios sobre el patrimonio natural y cultural, un mecánico de bicicletas de montaña en caso de problemas y una persona formada en primeros auxilios en caso de lesiones, así como consejos para aprovechar al máximo su estancia.

Aproveche los conocimientos y la experiencia de un guía local de senderismo y ciclismo de montaña para descubrir activamente el valle de la Dordoña con toda tranquilidad.

