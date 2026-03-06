Brocante Étoges
Brocante Étoges vendredi 8 mai 2026.
Brocante
Centre village Étoges Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 06:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Tout public
Le comité de jumelage d’Etoges vous donne rendez-vous le vendredi 8 mai 2026 pour sa traditionnelle brocante. .
Centre village Étoges 51270 Marne Grand Est +33 3 26 59 30 12
English : Brocante
