Concressault

Brocante Fête de la musique

Concressault Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

L’école de musique du canton de Vailly organise une brocante et vous invite à fêter al musique toute la journée.

Au rythme des différentes animations musicales, vous pourrez chiner l’objet tant recherché.

Restauration et buvette sur place.

L’école de musique du canton de Vailly organise une brocante et vous invite à fêter al musique toute la journée.

Au rythme des différentes animations musicales, vous pourrez chiner l’objet tant recherché.

Restauration et buvette sur place. .

Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 38 26 00

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English :

The Vailly music school is organizing a flea market, inviting you to celebrate music all day long.

To the rhythm of the various musical events, you’ll be able to find the item you’ve been looking for.

Catering and refreshments on site.

L’événement Brocante Fête de la musique Concressault a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois