Concressault

[Allons Voir !] Vernissage et visite commentée

Le Moulin Riche Concressault Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04 19:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Vernissage de l’exposition suivi de visite commentée des sites de l’exposition Allons Voir !

Vernissage de l’exposition le samedi à 16h

Visite commentée de l’exposition Allons Voir !

Situé sur les communes d’Assigny, Concressault, Barlieu, Dampierre en Crot, Vailly sur Sauldre et Thou. .

Le Moulin Riche Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21

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English :

Guided tour of the Allons Voir exhibition!

Located in the communes of Assigny, Concressault, Barlieu, Dampierre en Crot, Vailly sur Sauldre and Thou.

L’événement [Allons Voir !] Vernissage et visite commentée Concressault a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois