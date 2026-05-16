[Allons Voir !] Vernissage et visite commentée Concressault
[Allons Voir !] Vernissage et visite commentée Concressault samedi 4 juillet 2026.
Concressault
[Allons Voir !] Vernissage et visite commentée
Le Moulin Riche Concressault Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04 19:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Vernissage de l’exposition suivi de visite commentée des sites de l’exposition Allons Voir !
Vernissage de l’exposition le samedi à 16h
Visite commentée de l’exposition Allons Voir !
Situé sur les communes d’Assigny, Concressault, Barlieu, Dampierre en Crot, Vailly sur Sauldre et Thou. .
Le Moulin Riche Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour of the Allons Voir exhibition!
Located in the communes of Assigny, Concressault, Barlieu, Dampierre en Crot, Vailly sur Sauldre and Thou.
L’événement [Allons Voir !] Vernissage et visite commentée Concressault a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois