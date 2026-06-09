[Festival de Boucard] Le Concert Idéal de Marianne Piketty Concressault dimanche 26 juillet 2026.

Concressault

[Festival de Boucard] Le Concert Idéal de Marianne Piketty

Concressault Cher

Tarif : 29 – 29 – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Marianne Piketty est une violoniste à l’énergie exceptionnelle et communicative qui sera accompagnée de 8 instrumentistes.

Marianne Piketty, violoniste à l’énergie communicative, sera accompagnée de 8 instrumentistes. Son programme L’Heure bleue met en dialogue l’œuvre lumineuse d’Hildegarde de Bingen avec le Concerto funèbre de Karl Amadeus Hartmann, compositeur allemand opposé au nazisme, qui choisit l’exil intérieur dès 1933 tout en cherchant à témoigner par sa musique. 29 .

Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marianne Piketty is a violinist of exceptional and communicative energy who will be accompanied by 8 instrumentalists.

L’événement [Festival de Boucard] Le Concert Idéal de Marianne Piketty Concressault a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois