Découverte du Moulin Riche, Domaine du Moulin Riche, Concressault

Informations pratiques

Découverte du Moulin Riche 19 et 20 septembre Domaine du Moulin Riche Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un ensemble de bâtiments du 16ᵉ siècle, un mécanisme ingénieusement pensé dont tous les engrenages sont entraînés par la simple force de l’eau.

Domaine du Moulin Riche Le Moulin-Riche 18260 Concressault Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire Hameau comprenant, une ancienne ferme, une ancienne boulangerie, un ancien moulin, une grange pyramidale en parfait état, et une grange rectangulaire dont une partie aménagée servait de maison à une famille d’ouvriers. Route de Blancafort à la sortie du village de Concressault et entrée du chemin à 1 km

Au Moulin Riche, à Concressault, venez découvrir un ensemble d’édifices ruraux.

Philippe Armanet