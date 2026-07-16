Visite guidée de la grange pyramidale du Moulin Riche, Domaine du Moulin Riche, Concressault

Informations pratiques

Visite guidée de la grange pyramidale du Moulin Riche 19 et 20 septembre Domaine du Moulin Riche Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La grange pyramidale, symbole du Pays-Fort.

Un toit pyramidal, une charpente incroyable, des murs non porteurs et un espace qui regorge encore de nombreux mystères.

Assemblage de matériaux nobles et locaux : bois de chènes et de châtaigniers, argile, pierres, grès férugineux, tuiles de pays en nombre…

Domaine du Moulin Riche Le Moulin-Riche 18260 Concressault Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire Hameau comprenant, une ancienne ferme, une ancienne boulangerie, un ancien moulin, une grange pyramidale en parfait état, et une grange rectangulaire dont une partie aménagée servait de maison à une famille d’ouvriers. Route de Blancafort à la sortie du village de Concressault et entrée du chemin à 1 km

Au Moulin Riche, à Concressault, venez découvrir un ensemble d’édifices ruraux :

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