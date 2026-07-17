Petit écomusée des outils agricoles d’autrefois, Domaine du Moulin Riche, Concressault

Informations pratiques

Petit écomusée des outils agricoles d’autrefois 19 et 20 septembre Domaine du Moulin Riche Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un petit écomusée des outils agricoles d’autrefois

Une collection d’outils agricoles d’autrefois reste à découvrir au Moulin Riche.

A la suite de la visite commentée de la grange pyramidale, de la découverte du moulin à eau, venez découvrir tous ces outils qui évoquent les techniques agricoles ancestrales…

Domaine du Moulin Riche Le Moulin-Riche 18260 Concressault Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire Hameau comprenant, une ancienne ferme, une ancienne boulangerie, un ancien moulin, une grange pyramidale en parfait état, et une grange rectangulaire dont une partie aménagée servait de maison à une famille d’ouvriers. Route de Blancafort à la sortie du village de Concressault et entrée du chemin à 1 km

Au Moulin Riche, à Concressault, venez découvrir un ensemble d’édifices ruraux et à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Philippe Armanet