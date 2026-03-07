Brocante de Concressault Concressault

Brocante de Concressault

Rue de la Mairie Concressault Cher

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 22:00:00

2026-07-19

Brocante par les Amis de l’Eglise St-Pierre de Concressault

Venez nombreux à notre Brocante par les Amis de l’Eglise St-Pierre de Concressault !

Restauration et buvette sur place

Ne manquez pas ce moment festif et convivial ! .

Rue de la Mairie Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 38 26 00

English :

Braocante by Les Amis de l’Eglise St-Pierre de Concressault

