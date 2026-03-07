Brocante de Concressault Concressault
Brocante de Concressault Concressault dimanche 19 juillet 2026.
Rue de la Mairie Concressault Cher
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 22:00:00
2026-07-19
Brocante par les Amis de l’Eglise St-Pierre de Concressault
Venez nombreux à notre Brocante par les Amis de l’Eglise St-Pierre de Concressault !
Restauration et buvette sur place
Ne manquez pas ce moment festif et convivial ! .
Rue de la Mairie Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 38 26 00
English :
Braocante by Les Amis de l’Eglise St-Pierre de Concressault
