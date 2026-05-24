Diner champêtre, retraite aux flambeaux et feu d’artifice ! Concressault
Diner champêtre, retraite aux flambeaux et feu d’artifice ! Concressault samedi 18 juillet 2026.
Concressault
Diner champêtre, retraite aux flambeaux et feu d’artifice !
4 Rue de la Mairie Concressault Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le comité des fêtes de Concressault vous a prévu une soirée riche en festivité !Familles
Le comité des fêtes de Concressault vous a prévu une soirée riche en festivité ! .
4 Rue de la Mairie Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 58 39 67 alain.le-gourierec@orange.fr
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English :
The Concressault festivities committee is planning an evening of festivities!
L’événement Diner champêtre, retraite aux flambeaux et feu d’artifice ! Concressault a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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