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Diner champêtre, retraite aux flambeaux et feu d’artifice ! Concressault

Diner champêtre, retraite aux flambeaux et feu d’artifice ! Concressault samedi 18 juillet 2026.

Adresse : 4 Rue de la Mairie

Ville : 18260 Concressault

Département : Cher

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Concressault

Diner champêtre, retraite aux flambeaux et feu d’artifice !

4 Rue de la Mairie Concressault Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Le comité des fêtes de Concressault vous a prévu une soirée riche en festivité !Familles
Le comité des fêtes de Concressault vous a prévu une soirée riche en festivité !   .

4 Rue de la Mairie Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 58 39 67  alain.le-gourierec@orange.fr

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English :

The Concressault festivities committee is planning an evening of festivities!

L’événement Diner champêtre, retraite aux flambeaux et feu d’artifice ! Concressault a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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