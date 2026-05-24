Concressault

Diner champêtre, retraite aux flambeaux et feu d’artifice !

4 Rue de la Mairie Concressault Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le comité des fêtes de Concressault vous a prévu une soirée riche en festivité !Familles

Le comité des fêtes de Concressault vous a prévu une soirée riche en festivité ! .

4 Rue de la Mairie Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 58 39 67 alain.le-gourierec@orange.fr

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English :

The Concressault festivities committee is planning an evening of festivities!

L’événement Diner champêtre, retraite aux flambeaux et feu d’artifice ! Concressault a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois