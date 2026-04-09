Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brocante Gouex

Brocante Gouex

Brocante Gouex dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Parc municipal

Ville : 86320 Gouex

Département : Vienne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Gouex

Brocante

Parc municipal Gouex Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Dans un cadre bucolique, l’association La Familiale de Gouëx vous propose sa traditionnelle brocante.
Buvette et restauration sur place.
Entrée libre   .

Parc municipal Gouex 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 04 84 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante

L’événement Brocante Gouex a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Gouex (Vienne)