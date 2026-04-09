Brocante Gouex
Brocante Gouex dimanche 24 mai 2026.
Gouex
Brocante
Parc municipal Gouex Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Dans un cadre bucolique, l’association La Familiale de Gouëx vous propose sa traditionnelle brocante.
Buvette et restauration sur place.
Entrée libre .
Parc municipal Gouex 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 04 84
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English : Brocante
L’événement Brocante Gouex a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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