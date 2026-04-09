Gouex

Brocante

Parc municipal Gouex Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Dans un cadre bucolique, l’association La Familiale de Gouëx vous propose sa traditionnelle brocante.

Buvette et restauration sur place.

Entrée libre .

Parc municipal Gouex 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 04 84

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English : Brocante

L’événement Brocante Gouex a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne