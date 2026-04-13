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Fête de la piscine Gouex

Fête de la piscine Gouex

Fête de la piscine Gouex samedi 8 août 2026.

Adresse : parc municipal

Ville : 86320 Gouex

Département : Vienne

Début : samedi 8 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Gouex

Fête de la piscine

parc municipal Gouex Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :
2026-08-08

La municipalité organise une soirée festive dans le parc municipal.
A partir de 19h, apéritif à l’ombre des arbres centenaires.
Possibilité de restauration avec plusieurs Food trucks.
19h30 concert de Neil Kristopher
21h concert Zicksonne & co   .

parc municipal Gouex 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 46 14 

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English : Fête de la piscine

L’événement Fête de la piscine Gouex a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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