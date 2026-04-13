Fête de la piscine Gouex
Fête de la piscine Gouex samedi 8 août 2026.
Gouex
Fête de la piscine
parc municipal Gouex Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 23:30:00
Date(s) :
2026-08-08
La municipalité organise une soirée festive dans le parc municipal.
A partir de 19h, apéritif à l’ombre des arbres centenaires.
Possibilité de restauration avec plusieurs Food trucks.
19h30 concert de Neil Kristopher
21h concert Zicksonne & co .
parc municipal Gouex 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 46 14
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English : Fête de la piscine
L’événement Fête de la piscine Gouex a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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