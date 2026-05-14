SPORTEZ-VOUS BIEN 2026 GOUEX Gouex
SPORTEZ-VOUS BIEN 2026 GOUEX Gouex lundi 20 juillet 2026.
Gouex
SPORTEZ-VOUS BIEN 2026 GOUEX
Gouex Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:30:00
fin : 2026-07-20 19:30:00
Date(s) :
2026-07-20
La Communauté de Communes Vienne & Gartempe organise la 5e édition de Sportez-Vous Bien . Cet évènement se déroulera sur 12 communes du territoire du 6 au 21 juillet 2026.
L’opération Sportez-Vous Bien , ce sont des activités sportives, gratuites, ouvertes à tous (à partir de 4 ans) et quasiment tous les jours pendant deux semaines avec une quarantaine de partenaires. Le but de cet évènement est l’initiation et la découverte des différents sports pour un public intergénérationnel. Quelques-unes de ces activités seront sur inscription. En 2025, 1 507 personnes ont participé.
La plateforme d’inscription ouvrira le jeudi 18/06 à 8h30 https://www.vienneetgartempe.fr/vivre/sport-loisirs/activites-sportez-vous-bien-2026/
Activités proposées waterpolo* (14h30-16h), flowpulse* sur inscription à partir de 8 ans (16h15-19h15), équitation (16h30-19h30)
* Savoir nager obligatoire .
Gouex 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 87 32
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English : SPORTEZ-VOUS BIEN 2026 GOUEX
L’événement SPORTEZ-VOUS BIEN 2026 GOUEX Gouex a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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