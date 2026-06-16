CINEMA PLEIN-AIR Gouex
CINEMA PLEIN-AIR Gouex samedi 15 août 2026.
Gouex
CINEMA PLEIN-AIR
Gouex Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 22:00:00
fin : 2026-08-14 23:30:00
Date(s) :
2026-08-14
La municipalité propose une séance de cinéma de plein-air gratuite avec le film C’est le monde à l’envers . Projection dans le parc municipal au bord de la rivière. .
Gouex 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 46 14
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English : CINEMA PLEIN-AIR
L’événement CINEMA PLEIN-AIR Gouex a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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