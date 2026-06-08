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Brocante-Kermesse Rue de l’église Plounéour-Brignogan-plages

Brocante-Kermesse Rue de l’église Plounéour-Brignogan-plages dimanche 2 août 2026.

Lieu : Rue de l'église

Adresse : Extérieur

Ville : 29890 Plounéour-Brignogan-plages

Département : Finistère

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif :

Plounéour-Brignogan-plages

Brocante-Kermesse

Rue de l’église Extérieur Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Brocante-Kermesse
Différents stands Brocante, vaisselle, livres, fleurs et tableaux.
Pêche à la ligne. Crêpes et Gâteaux maison.   .

Rue de l’église Extérieur Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 15 63 19 15 

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English :

L’événement Brocante-Kermesse Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-06-08 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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