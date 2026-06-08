Brocante-Kermesse Rue de l’église Plounéour-Brignogan-plages

Plounéour-Brignogan-plages

Brocante-Kermesse

Rue de l’église Extérieur Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Brocante-Kermesse

Différents stands Brocante, vaisselle, livres, fleurs et tableaux.

Pêche à la ligne. Crêpes et Gâteaux maison. .

Rue de l’église Extérieur Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 15 63 19 15

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English :

L’événement Brocante-Kermesse Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-06-08 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne