Brocante-Kermesse Rue de l’église Plounéour-Brignogan-plages
Brocante-Kermesse Rue de l’église Plounéour-Brignogan-plages dimanche 2 août 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
Brocante-Kermesse
Rue de l’église Extérieur Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Brocante-Kermesse
Différents stands Brocante, vaisselle, livres, fleurs et tableaux.
Pêche à la ligne. Crêpes et Gâteaux maison. .
Rue de l’église Extérieur Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 15 63 19 15
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L’événement Brocante-Kermesse Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-06-08 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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