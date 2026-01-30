Brocante Langy
Brocante Langy dimanche 5 juillet 2026.
le bourg Langy Allier
Début : 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05
2026-07-05
Brocante sans réservation organisé par le comité des fêtes de Langy.
le bourg Langy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 90 44 20 michelinjean-pierre@orange.fr
English :
No-reservation flea market organized by the Comité des fêtes de Langy.
