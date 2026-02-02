Soirée avec KaraoQuizz Langy
Soirée avec KaraoQuizz Langy samedi 14 novembre 2026.
Soirée avec KaraoQuizz
Salle polyvalente Langy Allier
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14
2026-11-14
Soirée quizz et karaoké organisée par le comité des fêtes de Langy sur réservation.
Salle polyvalente Langy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 90 44 20 michelinjean-pierre@orange.fr
English :
Quiz and karaoke evening organized by the Comité des fêtes de Langy, booking essential.
L'événement Soirée avec KaraoQuizz Langy a été mis à jour le 2026-01-30