Soirée avec KaraoQuizz Langy

Soirée avec KaraoQuizz Langy samedi 14 novembre 2026.

Soirée avec KaraoQuizz

Salle polyvalente Langy Allier

Début : 2026-11-14
2026-11-14

Soirée quizz et karaoké organisée par le comité des fêtes de Langy sur réservation.
Salle polyvalente Langy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 90 44 20  michelinjean-pierre@orange.fr

English :

Quiz and karaoke evening organized by the Comité des fêtes de Langy, booking essential.

L’événement Soirée avec KaraoQuizz Langy a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire