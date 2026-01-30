Randonnée et repas moules frites Langy
Randonnée et repas moules frites Langy dimanche 13 septembre 2026.
Randonnée et repas moules frites
Salle polyvalente Langy Allier
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13
2026-09-13
Randonnée organisée par le comité des fêtes et repas moules frites.
Salle polyvalente Langy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 90 44 20 michelinjean-pierre@orange.fr
English :
Hiking organized by the Comité des fêtes and mussels and French fries meal.
L’événement Randonnée et repas moules frites Langy a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire